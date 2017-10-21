أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، إلى مدينة أوباري رفقة وفد حكومي من كبار المسؤولين للاطلاع على أحوال المنطقة واحتياجاتها في مجال الخدمات العامة.

وقام السراج خلال زيارته بتدشين المرحلة الأولى من محطة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تدخل اليوم أحدى وحداتها للشبكة العامة للكهرباء.

وكان في استقبال السراج لدى وصوله إلى مطار أوباري عمداء بلديات أوباري والغريفة وبنت بيه والقيادات العسكرية والأمنية والفعاليات الاجتماعية بالمنطقة ونشطاء المجتمع المدني .