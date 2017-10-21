أخبا ليبيا 24 – خاص

رست ناقلة الوقود البحرية ( HAFNIA MAGELLAN ) الخميس الماضي على منصة الرصيف النفطي في ميناء بنغازي البحري تحملُ على متنها “659.24957” طن متري من وقود البنزين أي ما يعادل 33.248.435 (ثلاثة وثلاثين مليون ومائتان وثمان وأربعين ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون لتراً ).

وقال مدير المكتب الإعلامي في شركة البريقة عادل بن دردف، “إن عمليات الربط والشروع في ضخ وتفريغ المنتج تمت بعد ظهر يوم الخميس، ومن المتوقع الانتهاء من تفريغ شحنتها صباح اليوم السبت 21 أكتوبر الجاري”.

ومن المنتظر أن تدخل مجال الرصيف النفطي للميناء ناقلة الديزل “أنوار أفريقيا” التي اقتربت من الرصيف أمس الجمعة وتحمل أنوار أفريقيا 28،422.676 ” طن متري 28.422.676 أي ما يعادل” 35.089.723″ (خمسة وثلاثين مليون وتسعة وثمانين ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون لتر من وقود الديزل.

يشار إلى أن ناقلة الغاز” GAZ VENTURE” قد غادرت منصة الرصيف النفطي لميناء بنغازي في وقت سابق بعد تفريغ حمولتها من غاز الطهي المنزلي