أخبار ليبيا 24 – خاص

وقع رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني خالد نجم، مذكرة تفاهم مع مدير عام المنطقة الحرة المريسة قويدر إبراهيم قويدر وذلك لإنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي للمنطقة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة مع وفد من إدارة المنطقة الحرة “المريسة”، وعلى رأسهم مدير عام المنطقة الحرة قويدر إبراهيم قويدر، وذلك بمقر الإدارة العامة للإعلام الخارجي وإدارة التعاون الدولي ببنغازي .

وتركز الاجتماع على إعداد رؤية حول الشكل الذي ستكون عليه مدينة الإنتاج الإعلامي بالمنطقة الحرة المزمع إنشاؤها بمدينة بنغازي، وذلك بحضور كل من مديري الإدارات بالهيئة والجهات التابعة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة، ومدير فرع الهيئة العامة للاستثمار والشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية عضو مجلس إدارة بالمنطقة الحرة “المريسة” عبد الناصر نجم .