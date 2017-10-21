أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق على أهمية التنسيق الأمني بين دولتي ليبيا وجمهورية مصر العربية في مكافحة الإرهاب.

وأوضح بليحق أن الإرهاب هدفه واحد وهو تدمير دولتي ليبيا ومصر، ونشر الخراب والدمار وباقي دول المنطقة .

وعبر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عن تضامن مجلس النواب الليبي والشعب الليبي مع الشقيقة جمهورية مصر العربية رئاسة، وحكومة، وشعبا وإلى أسر الشهداء وذويهم في العمليات الأمنية التي راح ضحيتها قرابة 52 شهيد في حرب مصر ضد الإرهابيين والمتطرفين في منقطة الواحات المصرية .