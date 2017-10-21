أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وكيل ديوان بلدية طبرق المكلف مسعود الوهراني اليوم الجمعة إن البلدية أغلت العطلة وتواصل أعمالها يومي الأحد والإثنين بسبب تكدس القمامة في المدينة.

وأكد الوهراني لـ”أخبار ليبيا24″ أن بلدية طبرق استدعت أعضاء المجلس البلدي وإدارة الشؤون الإدارية ومدير مكتب العميد ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ومدير مكتب المشروعات للعمل يومي الأحد والإثنين القادمين المقرر أن تكون عطلة بمناسبة عيد التحرير .

وذكر وكيل ديوان بلدية طبرق أن إستدعاء هذه الإدارات للعمل هو بسبب انتشار وتكدس القمامة في المدينة بسبب إغلاق المكب الرئيسي ، موضحأ أنه أمر مهم جدا يهم أمن وصحة المواطن التي هي في أولى اهتمامات المجلس.

ونوه الوهراني أن المجلس البلدي قد توصل لبعض الحلول لإيجاد مكب بديل لحل المشكلة الحالية هو ماجعلهم يواصلون العمل ليل نهار دون توقف لإنهاء كل الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن كل يوم يمر دون إيجاد مكب بديل سيضعنا في مسؤولية أمام المواطنين.