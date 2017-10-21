أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري درنة – بن جوادالفريق عبدالرازق الناظوري، قرار بشأن تشكيل لجان لضبط حالات إطلاق النار العشوائي في الأفراح و المناسبات الاجتماعية.

ونص القرار رقم (20) لسنة 2017 على ضرورة تشكيل لجان لضبط حالات إطلاق النار العشوائي في الأفراح و المناسبات الاجتماعية في المناطق الخاضعة لإدارة للحاكم العسكري .

وشدد القرار على إحالة الجناة إلى النيابات المختصة و المحاكم تطبيقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2014 في شان حظر الأسلحة و الذخائر والمفرقعات .