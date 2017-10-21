أخبار ليبيا24- خاص

ألحق فريق الاتحاد الخسارة الأولى بفريق الأولمبي هذا الموسم وتصدر فرق المجموعة الثالثة للدوري الليبي عقب الفوز عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب طرابلس الدولي لحساب الجولة الخامسة للدوري الليبي الممتاز

تقدم الاتحاد بهدف مهاجمة محمد الطبال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وسجل نجم المباراة المخضرم أحمد الزوي هدفين لفريقه في الدقيقتين 75 و88 ليضمن الفوز لفريقه بثلاثية نظيفة .

وبهذا الفوز تصدر الاتحاد المجموعة بتحقيقه لخمسة انتصارات متتالية جمع من خلالها 15 نقطة فيما تجمد رصيد الاولمبي عند 7 نقاط من 4 مباريات .

وجاءت المباراة من طرف واحد حيث سيطر الاتحاد على أغلب مجريات المباراة ونجح في تسجيل هدف السبق في الشوط الأول وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد الضغط على منافسة وخلق لاعبوه مساحات واسعه للتحرك وأضاع محمد الطبال فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 73 بعد انفراد تام بحارس الأولمبي مهند الدوكالي الذي نجح في التصدي للكرة.

وكفر الطبال عن إضاعته للفرصة بعد أن قدم هدية لنجم المباراة أحمد الزوي في الدقيقة 75 نجح في وضعها في الشباك بمشاركة مدافع الأولمبي .

وأضاف الزوي هدف ثالث لفريقه والسابع له في المسابقة بطريقة اكروباتية بعد تلقيه لكرة مرفوعة من اللاعب التاورغي من الجهة اليسرى لتنتهى المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 3-0 .