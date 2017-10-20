أخبار ليبيا 24

جدد مقتل مغنية الراب السابقة سالي جونز والتي تقاتل في صفوف تنظيم “داعش” في سوريا الحديث عن مشاهير الفن الذين انضموا للجماعات المتطرفة تاركين خلفهم حياة النجومية واستبدلوا الأمسيات الفنية بليالي داعش المليئة بقطع الرؤوس والجلد والصلب.

سالي جونز الملقبة بـ”الأرملة البيضاء” وهي زوجة الهاكر البريطاني «جنيد حسين» المتهم الثاني بذبح الصحافي جيمس فولي قتلت مع إبنها خلال غارة لطائرة أمريكية من دون طيار في مدينة الرقة، لكنها ليست الأولى فقد سبقها كثيرون مثل دينيس كسبرت وهو مغني راب ألماني التحق بتنظيم داعش، وأعلن ولاءه لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي، وأطلق على نفسه اسم “أبو طلحة الألماني”.



واستغل التنظيم الإرهابي نجومية كسبرت فزج به في عدد كبير من مقاطع الفيديو التي يصدرها التنظيم، وتولى مسؤولية تجنيد عناصر جديدة ناطقة باللغة الألمانية. وأدرجته الإدارة الأمريكية على لائحتها السوداء للشخصيات الإرهابية.

بينما خاطرت عارضة الأزياء البريطانية كيمبيرلي مينرز بالانضمام في فرقة “العرائس” التابعة لداعش مستعملة اسم “عائشة لورين البريطانية” ونشرت على حسابها صورا لنساء يحملن أسلحة متنوعة.

وبحسب ما أفاد الإعلام البريطاني فقد ساعد داعشي بريطاني يقاتل في سوريا عارضة الأزياء ذات ال27 ربيعا على الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي في سوريا بعد أن تواصلت معه عبر موقع «فيسبوك».

من جانبه اعتزل مغني الراب البريطاني من أصل مصري عبد المجيد عبد الباري، الغناء قبل أن ينضم للتنظيم، فغادر المملكة المتحدة إلى سوريا في أواخر عام 2014.



وقد اتهم عبد الباري بقتل الصحافي الأمريكي جيمس فولي، كما أنه ابن القيادي عادل عبد المجيد عبد الباري، المتهم بتفجير السفارتين الأمريكيتين عام 1998 في نيروبي ودار السلام.



في حين التحق مطرب الراب التونسي مروان الدويري، المعروف باسم «إمينو»، بـ«داعش» في مارس 2015 وقد نشر إمينو وهو «أفضل مغني راب» في بلاده عام 2011 على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تثبت ذلك وقضى الدويري عقوبة بالسجن مدتها 8 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات، وذلك قبل الانضمام إلى التنظيم بفترة.