أخبار ليبيا24- خاص

قامت مجموعة مسلحة فجر اليوم الجمعة بهدم و تجريف زاوية وضريح سيدي خليفة بوغرارة في منطقة الغرارت و التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 700 عام.

وأكدت مصادر من الحي أن قيم المقام تعرض لإطلاق الرصاص من قبل المسلحين إلا أنه لم يصب بأذى مشيرة إلى بعض سكان الحي حاولوا منع المسلحين من هدم الضريح إلا أنهم اعتقلوا كل و من وقف في طريقهم.

واتهم سكان الحي قوة الردع الخاصة بهدم الضريح و التي سيطرت عليه بعد اشتباكات في الأسبوع الماضي إلا أن قوة الردع سارعت لنفي الأمر وأعلنت عن فتح تحقيق في الحادث مشددة على أن المسلحين الذين قاموا بهدم الزاوية ليسوا منتمين لها.

يذكر أن عددا من المعالم الدينية الأثرية قد تم هدمها و تفجير بعضها في العاصمة طرابلس كمسجد و زاوية الشعاب و زاوية سيدي المصري من قبل جماعات و مليشيات دينية متطرفة كما تم تفجير وهدم أجزاء كبيرة لواحد من أكبر المقامات في ليبيا, مقام الشيخ عبدالسلام الأسمر في مدينة زليتن عام 2012 , وتعتبر الجامعة الأسمرية من أشهر مراكز تعليم العلوم الإسلامية والشريعة في شمال أفريقيا.