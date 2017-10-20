أخبار ليبيا24- خاص

نظم الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص احتفالية في مسبح المدرسة الدولية تم من خلالها تكرم لاعبي بنغازي المتوجين خلال بطولة ليبيا للمياه المفتوحة التي احتضنتها طرابلس شهر سبتمبر الماضي .

وجاءت الاحتفالية بحضور عديد الشخصيات الرياضية على رأسها رئيس هيأة الشباب والرياضة في الحكومة المؤقتة طلال بوخطوة ورئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين .

وكانت أندية بنغازي قد حققت 4 ميداليات خلال البطولة عن طريق محمد قطاط من نادي الوحدة للترتيب الأول لفئة البراعم وعز الدين أقطاط من نادي الأهلي بنغازي المركز الثاني لفئة الكبار>

والترتيب الثالث لفئة الكبار للسباح مصعب عبدالحكيم من نادي الهلال والمركز الثالث للسباح عبدالحكيم الورفلي من نادي الهلال لفئة الأواسط بزمن .52.34.

وكان الاتحاد الفرعي قد كرم عدد من الشخصيات الرياضية التي كانت داعمه للسباحة في بنغازي إضافة إلى تكريم عددمن الحكام والإعلاميين .