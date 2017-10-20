أخبار ليبيا24

عاد يونس المنوني، الداعشي المغربي المعتقل لدى السلطات العراقية، إلى الظهور من جديد على وسائل الإعلام العراقية، ليكشف عن حقائق جديدة قبل تنفيذه عملية انتحارية ضد الجيش العراقي، حيث بدا مكبل اليدين بأصفاد حديدية بزي أصفر، حيث يواجه حكما بالإعدام شنقا حتى الموت.

وأورد المنوني، الذي غادر المغرب في مايو 2015 بمعية زوجته وأبنائه صوب سوريا، في لقاء تلفزيوني، أن تنظيم داعش الإرهابي قرر تكليفه بمهمة تفجير نفسه والانتحار في محافظة الأنبار بالعراق، حيث جرى تهريبه سراً عبر الحدود السورية العراقية، قبل أن يعتقل إثر تحرير القوات العراقية لمدينة الفلوجة نهاية مايو الماضي من سيطرة تنظيم داعش.

واعترف الداعشي المغربي “التائب” بأن داعش عاش فترات عصيبة أثناء عملية التحرير التي باشرتها القوات العراقية، حيث فر المئات منهم صوب جزيرة الخالدية، بعد قتل عدد منهم ليقع هو في قبضة رجال الاستخبارات العسكرية العراقية قائلا وقت سابق إلى أنه مكث في الجزيرة ستة أشهر لا يجد ما يأكل أو يشرب”، يقول الشاب المغربي، الذي استسلم في نهاية المطاف أمام القوات العراقية، “بعد أشهر من الانهيار النفسي”.

اعترافات المنوني حملت مضامين ما كان التنظيم الإرهابي يحمله من أفكار يدجن بها عقول مجنديه من مختلف الجنسيات، بما فيها المغربية، حيث قال: “قالوا لنا إن العراق وسوريا هي الطريق من أجل تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي ولكن خدعنا وكانت مهمتنا مواجهة كل من هو يعارض التنظيم، لأنهم عدو بالنسبة لنا، بما فيه الجيش العراقي والأمريكي”.

وبدا الشاب المغربي، الذي يبلغ من العمر 30 عاما والذي ينحدر من حي المسيرة في مدينة فاس، في ورطة ودهشة وهو يدافع عن نفسه ويعلن عن توبته من الأفكار التي حملها منذ ربطه التواصل بشبكة التجنيد من المغرب مرورا بتركيا ثم سوريا فالعراق؛ فقد كشف أن تنظيم داعش الإرهابي كان “يخبرنا بأن هدفنا الرئيسي هو القتال لأجل مبادئ دولة الخلافة وأن ندافع عن الإسلام والمسلمين ونصرتهم”، ولكن خدعهم.

وعلق المنوني على الحكم الذي أدين به، وهو الإعدام شنقا حتى الموت، بأن العدالة ستأخذ مجراها، مشيرا إلى أنه “ليس له خصومات مع الحكومة العراقية، بل أنا ضحية لداعش”.