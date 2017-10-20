أخبار ليبيا24- خاص

نجح المنتخب الليبي للقوة البدنية في تحقيق 11 قلادة ذهبية إضافة إلى 3 قلائد فضية ضمن منافسات افتتاح بطولة أفريقيا للعبة التي تحتضنها ولاية بجاية الجزائريه من 18 إلى22 أكتوبر الجاري.

وأوضح رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية عبد المنعم بن حريز أن القلائد الذهبية أحرزها كل من:

حنان سعد عبدالرازق في وزن 84 كم ناشئين

و فتحية سالم علي وزن 63 كم أستاتذة 2

و أحمد الدروقي وزن 59 كم ناشئين

و محمد المليان وزن 74 كم ناشئين

و حسين فيدان وزن 120+ ناشئين

و إسلام سالم مرواس وزن 120ناشئين

و ناجي الوراد وزن 66 k كبار

و أشرف المقوب وزن 105 k أساتذة 1

و طارق مخلوف وزن 120+ اساتذة 1

و عبدالله بوشعالة وزن 66 كم أساتذة 2

و عبدالله المغربي وزن 120 كم أساتذة 3

وأضاف في تصريحات لموقع كووورة أن القلائد الفضية أحزت عن طريق:

أكرم البوعيشي في وزن 93 كم كبار

و عبدالله هاجر وزن 105 كم كبار

وعلي الوكيل وزن 120 كم كبار

وإشار إلى أن لعبة رفع الصدر (Bench Press) منافسات الكلاسيك تبدأ يوم الغد .

الجدير بالذكر أنه تشارك في البطولة الأفريقية 9 منتخبات هي المغرب ومصر وليبيا والجزائر وفرنسا لكسمبورج الساحل العاج الكاميرون جنوب أفريقيا .