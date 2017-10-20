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كم طال هذا اليوم على أهالي الرقة التي ذبحت يوميا طوال أربع سنوات مرت كدهر تحت جحيم إرهاب تنظيم داعش الإجرامي الذي أخيرا هزم في قلعة وجوده في سوريا وبذلك خسر أهم معاقل خلافته.

أكدت قوات سوريا الديمقراطية يوم الأربعاء 17 أكتوبر سيطرتها الكلية على مدينة الرقة، آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي، حيث خسر كل مناطق نفوذه وانهارت “خلافته” المزعومة التي جمع تحت رايتها مقاتليه من مختلف الدول.

قد تصبح جدران الملعب البلدي وسط مدينة الرقة السورية الحدود الفاصلة بين زمنين، زمن كانت فيه «داعش» مهيمنة على أراض شاسعة في سوريا والعراق، والثاني زمن ما بعد داعش، فالملعب شهد آخر مواجهات مسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية وبين مقاتلي التنظيم الإرهابي.

وكانت داعش جمعت آلافا من المقاتلين على هذا «الوهم» ولكن هزم هذا التنظيم الإرهابي ومشروعه الإجرامي وغير الديني، وبسطت قوات سورية الديمقراطية المدعومة من “التحالف الدولي” ضد داعش سيطرتها الكاملة على الرقة، التي كانت أبرز معاقل تنظيم داعش في سورية.

وأكدت هذه القوات أنها سيطرت على آخر مواقع داعش في مدينة الرقة التي تدمر أغلب أحيائها، وقتل فيها نحو 3250 شخصاً، بعد أشهر من القتال تعرضت فيه لآلاف الغارات الجوية.

وبدأت ملامح انهيار مماثل للتنظيم الإرهابي في مدينة دير الزور وريفها، حيث تحقق قوات النظام السوري تقدماً مكّنها من تقليص مساحة سيطرة داعش الذي بدأ انهياره بعد أربع سنوات على وجوده في سورية.

وتسببت المعارك بمقتل نحو 3250 شخصاً بينهم 1130 مدنياً خلال أكثر من أربعة أشهر، وفق حصيلة أعلن عنها “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، وتشير المعطيات الميدانية كافة إلى أن الرقة باتت بالكامل بيد قوات سورية الديمقراطية، وأن العمليات العسكرية “انتهت فعلياً”، وأنه جارٍ تمشيط أحياء المدينة للقضاء على آخر من تبقى من مسلحي التنظيم الإرهابي “الأجانب” الذين قُتل منهم عدد كبير خلال الايام الماضية.

وأشار “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إلى أن المدينة باتت خالية من وجود داعش بعد استعادة السيطرة على الملعب البلدي الذي كان من أهم مواقع التحصين للتنظيم.

وذكرت مصادر محلية أن العمليات العسكرية في الرقة انتهت، وأن المدينة “خالية من وجود مسلحي داعش”.

وفي غضون ذلك، لا تزال القوات السورية تحقق تقدماً في مدينة دير الزور وريفها على حساب تنظيم داعش الذي بدأ يتراجع عن مواقع عدة، بعد خسارته مدينة الميادين أهم معاقله في ريف دير الشرقي منذ عدة أيام.