أخبار ليبيا 24

تواصل سلطات مملكة ماليزيا عملياتها الخاصة لمنع الجماعات الإرهابية من الحصول على موطئ قدم في الدولة النامية الواقعة في منطقة جنوب شرق أسيا وذلك عبر سلسة اعتقالات تطال أشخاصا لهم ارتباطات مع تنظيمات متطرفة مثل داعش وجماعة المجاهدين البنغلاديشية ومجموعة أبو سياف التي تتخذ من غابات الفلبين موئلاً لها.

فقد قال المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون إن شعبة مكافحة الإرهاب الماليزية اعتقلت 45 إرهابياً أجنبياً بينهم مواطنين من دولِ عربية خلال عدة عمليات خاصة خلال العام الجاري 2017.

وأضاف هارون أن من بين المعتقلين 9 من جماعة أبو سياف الفلبينية، و3 من جماعة فتح الله غولن التركية أحدهم لديه ارتباطات بخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، إلى جانب مشتبه به من بنغلاديش تابع لجماعة المجاهدين البنغلاديشية.

وأردف قائلاً:” 31 مواطناً أجنبياً من دولٍ متعددة، حيث جرت عمليات الاعتقال بين الـ5 من يناير الماضي، وحتى الـ6 من شهر أكتوبر الجاري 2017، وجاءت هذه الاعتقالات كضربات استباقية للقضاء على منابع الإرهاب استناداً إلى معلومات استخبارية مفادها أن تنظيم داعش قام بدفع عناصره للهروب إلى دول أخرى بعد فقدان سيطرته على معاقل رئيسية تابعة له في العراق وسوريا“.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي أنه تم اكتشاف تعاون سري بين تنظيم داعش، وجماعات إرهابية أخرى لإرسال مسلحين إلى ماليزيا لشن هجمات داخل البلاد.

إلى جانب ذلك وجهت السلطات الماليزية تهماً لـ13 معتقلاً منهم بموجب قانون الأمن الخاص “سوسما” للعام 2012، بينما تم ترحيل 12 آخرين لبلدانهم الأصلية، ومازالت التحقيقات مستمرة مع 12 مشتبهاً آخرين.

وأوضح أن إحدى المجموعات المسلحة تابعة لمجموعة أبو سياف تسللت إلى ماليزيا وخططت لهجمات إرهابية، إلى جانب استخدام البلاد كنقطة عبور لبلدان أخرى، إضافةً إلى جمع الأموال، وتأتي هذه الجهود الحثيثة نتيجة التعاون بين أجهزة المخابرات الماليزية والأجنبية.

وشدد في نهاية حديثه على أن الإجراءت التي تتخذها ماليزيا ومازالت لمنع الهجمات داخل ماليزيا، ويعتمد ذلك على الذكاء العملي لاكتشاف تلك العناصر الإرهابية.