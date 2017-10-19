أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وكيل عام وزارة الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة رضا الأسود مع عميد بلدية طبرق طبرق المكلف عادل الناجي حل مشكلة تكدس القمامة بسبب إغلاق مكب القمامة الرئيسي.

و ناقش الأسود مع أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ومدير إدارة المشروعات ومدير الإصحاح البيئي ومدير شركة الخدمات العامة ولجنة الأزمة والمجتمع المدني المشاكل والعراقيل التي تواجه المجلس البلدي في إيجاد مكب جديد بدلاً للمكب الرئيسي المغلق الذي أغلقه سكان حي العودة .

و قام الوكيل بجولة داخل المدينة لمشاهدة أكوام القمامة المكدسة وزار المكب المغلق و شركة الخدمات العامة واستمع إلى المشاكل التي تعترض المجلس البلدي وشركة الخدمات العامة.

ووعد الأسود بإيجاد حلول سريعة قبل أن تتفاقم الأزمة وتصبح كارثة بيبئية كبيرة متعهدا بنقل الصورة والحلول لوزير الحكم المحلي ورئاسة الوزراء لإصدار قرار عاجل لحماية المدينة والمواطنين.