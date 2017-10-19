أخبار ليبيا24

أعلن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الدينار للتداول لأول مرة في ليبيا اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2 -11- 2017.

وأوضح المصرف أن الشكل العام للعملة الجديدة هي قطعة معدنية بلون ذهبي ذات مضلع اثنى عشري، والشكل الأمامي للعملة عليها نبتة السلفيوم، بينما الشكل الخلفي فئة العملة 1 دينار وتاريخ الإصدار.

‎وأشار المصرف إلى أن فئة العملة المعدنية الجديدة والتي صدرت طبقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 م وتعديلاته سوف تتداول جنباً إلى جنب مع فئات العملة الورقية المتداولة حالياً.