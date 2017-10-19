أخبار ليبيا24

ضبطت مديرية أمن الرجبان في جبل نفوسة الجبل الغربي شاحنات محملة بالقود المهرب و بلغت الكمية التي تم ضبطها من قبل قوات الأمن المركزي التابعة لمديرية أمن الرجبان 80 ألف لتر كانت في طريقها للحدود التونسية.

و أصدرت المديرية تعليمات بتوزيع الوقود على محطات الوقود التي تعاني نقصا حادا، مؤكدة على أن عمليات التوزيع ستتم عن طريق الجهات العامة المختصة كما صادرت الشاحنات و أحالت سائقيها للتحقيق .

يذكر أن كميات كبيرة من الوقود المدعوم يهرب بالمنطقة الغربية بليبيا إلى الحدود التونسية عبر شاحنات نقل الوقود و تنقل وتباع داخل الأراضي التونسية.