أخبار ليبيا24- خاص

أكدت مصادر من منطقة الغرارت قرب مطار امعتيقة الدولي أن قوة الردع الخاصة تواصل عمليات تفتيش وتمشيط واسعة في المنطقة إثر الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا.

وأكدت المصادر لـ”أخبار ليبيا24″ أن القوة عثرت على أسلحة و ذخائر و قبضت على عدد كبير من المشتبه بهم في أحداث الإشتباكات الأخيرة و التعدي على مطار امعتيقة .

وأوضحت المصادر أن قوة الردع عثرت على أسلحة متوسطة و صواريخ حرارية و عثرت في أحد المنازل على ناقلة جنود مدرعة كما ألقوا القبض على أحد القيادين في الغرارت بعد إصابته في رجله .

يذكر أن اشتباكات أندلعت قبل أيام بين قوة الردع الخاصة التي تتخذ من قاعدة امعتيقة مقرا لها و عدد من المسلحين في منطقة الغرارت أدت إلى تعليق الرحلات الجوية في المطار وإصابة طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية ومقتل على الأقل 4 من المسلحين في المنطقة.

وقالت قوة الردع عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك”، إنه جرى القبض على العديد من المسلحين في منطقة الغرارات وأن العمليات جارية للتمشيط والسيطرة الكاملة على المنطقة، داعية المواطنين توخي الحذر وعدم التحرك في أماكن الاشتباك حفاظاً على سلامتهم معلنة منطقة الغرارات في المنطقة العسكرية.