أخبار ليبيا 24-خاص

لم يخطر ببال أحد أن الفتى الذي انطلق كالسهم في عالم الغناء وهو ابن ال15 ربيعا سينتهي به المطاف هاربا من وجه العدالة مغررا به من قبل متطرفين حشو رأسه بأفكار الجماعات المتطرفة.

ولد فضل عبد الرحمن شاكر شمند والمعروف بفضل شاكر في الأول من أبريل 1969 في صيدا اللبنانية وبدأ الغناء مبكرا في لحفلات الصغيرة والأعراس وأدّى العديد من أغاني أُمِّ كلثوم، عبد الحليم حافظ، فريد الاطرش، محمد عبد الوهاب.

لكن انطلاقته الفنية كانت في العام 1998 حين وقع عقدا مع شركة الخيول’ لمدة 10 سنوات وساعده الموسيقار المصري ‘صلاح الشرنوبي’ في ألبومه وانطلاقته الفنية ويعترف فضل له دوماً بفضله عليه.

لكن شخصا أخر دخل حياة فضل شاكر وقلبه رأسا على عقب، ففي مارس عام 2011 ا ظهر في حشد من المتشددين نظمه شيخ لبناني يدعى حسنالأسير في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وتوطدت علاقة فضل بالأسير حين توسط الأخير من أجل إنهاء علاقة ابنة فضل السنية بشاب شيعي.

وتلا ذلك الظهور ظهور مفاجئ في العام 2012 حين فاجأ النجم اللبناني المتعاطف مع الثورة السورية جمهوره بخروجه على قناه الرحمة ليعلن اعتزاله للغناء بسبب ما وصفه بعدد من الأمور منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسي.

وفي وقت لاحق اعتزل الفن وانضم لجماعة ” الأسير” ودعا للـ “جهاد” في سوريا للأسد هناك، وشارك في اشتباكات في لبنان.

لكن مليشيات الأسير إنهارت في العام 2013 بعد ليلة دامية واجه فيها الأسير وعناصره -وفضل من ضمنهم- قوات الجيش اللبناني وتحصنوا في أحد مساجد منطقة عبرا في مدينة صيدا ما أدى إلى مقتل أكثر من 12 جنديا وإصابة عدد من المواطنين، وانتهت العملية باقتحام المسجد وأختباء فضل شاكر في مخيم عين الحلوة.

وقد ألقت السلطات اللبنانية القبض على الشيخ المتطرف حسن الأسير في مطار العاصمة بيروت في العام 2015 بعد محاولته مغاردة الأراضي اللبنانية بواسطة جواز سفر مزور ، وحكم عليه بالإعدام لإتهامه بتشكيل منظمة إرهابية والتحريض على العنف ضد الجيش اللبناني.

في حين نال النجم اللبناني الهارب جزاءه بعد أن حكمت عليه المحكمة العسكرية غيابيا بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، وصدر الحكم الخميس 28 سبتمر بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية.

وصدر الحكم بعد اتهامه بتشكيل عصابي مسلح، والتصدي به للحكومة اللبنانية، ومشاركته فى معركة “عبرا”، والتي تصدى فيها المسلحون ضد الجيش اللبناني.

لتنتهي بذلك مسيرة نجم كان في أوج نجوميته وتبدأ مسيرة أخرى من الإختباء عن عيون العدالة.