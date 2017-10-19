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تمكنت أجهزة مكافحة الإرهاب في تونس الثلاثاء من تفكيك خلية تضم 5 عناصر يقومون باستقطاب الشباب لتسفيرهم لبؤر التوتر في كل من سوريا والعراق وليبيا ولدعم التنظيمات الإرهابية.

وأوضحت الداخلية التونسية أن الخلية تم القبض عليها في منطقة زغوان جنوب غرب العاصمة التونسية، مشيرة إلى أن الخلية تنشط بين عدد من الولايات التونسية من بينها زغوان وسوسة والمهدية.

وذكرت الوزارة أن الخلية تعمل على تجميع الشباب و تجهيزهم و تسفيرهم إلى مناطق الجماعات الإرهابية من بينها ليبيا بالتنسيق مع قيادات في داخل تلك المناطق .