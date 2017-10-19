أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش عميد بلدية بنينا ناجي البرغثي، أمس الأربعاء، مع مدير مكتب الدراسات والتطوير بالهيئة العامة للإسكان والمرافق لاستعراض أهم العراقيل والمعوقات التي تحول دون اعتماد تقرير حصر الأضرار التي أصابت المنطقة خلال الاشتباكات في العام 2014، بحضور أعضاء البلدية ومسؤول قطاع الإسكان والمرافق بنينا.

وذكر المكتب الإعلامي لبلدية بنينا – أن عميد البلدية ناقش الأمور الفنية المتعلقة بحصر الأضرار في منطقة بنينا بشكل كامل والعمل على تذليل كافة الصعوبات وإيجاد آلية لاعتماد التقرير المحال للهيئة العامة للإسكان والمرافق في اسرع وقت ممكن.

وأضاف مكتب الإعلام – أن الحاضرين أكدوا على أهمية اعتماد التقرير بشكل قانوني على أن تتم آلية صرف التعويضات لمستحقيها فور استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد وذلك لضمان حقهم من الناحية القانونية.