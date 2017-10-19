أخبار ليبيا24- خاص

تستعد مدينة المرج لاستقبال اجتماع يضم جميع الاعضاء في الجمعية العمومية لاندية المنطقة الشرقية يوم السبت المقبل على تمام الساعة 10 صباحاً .

ويأتي الاجتماع لمناقشة طلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية في الاتحاد الليبي لكرة القدم .

وكان نادي الأخضر استقبل في مدينة البيضاء قبل يومين اجتماعاً ضم عدد من أندية المنطقة الشرقية المشاركين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وطالبت من خلاله الأندية في بيان لها عقد اجتماع عاجل في بنغازي أو المرج كما طالبت بعقد اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم في أقرب وقت.

وكانت أزمة قد اشتعلت بسبب رفض نادي الأخضر اللعب في مدينة سرت خلال منافسات الدوري الممتاز لأسباب أمنية بحسب نادي الأخضر ومن ثم قدمت أندية المجموعة الثانية في الدوري الممتاز بيان أكدت فيها رفضها اللعب في سرت لذات الأسباب .