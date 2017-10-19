أخبار ليبيا24- خاص

اكتسح فريق المدينة ضيفه فريق رفيق برباعية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس في ملعب طرابلس الدولى لحساب ذهاب الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة لمسابقة الدورى الليبى لكرة القدم.

سجل للمدينة نجمه يحيى الزليطني هدفين وأضاف المعتصم بوشناف وحسن عريبي هدفاً لكل لاعب، فيما جاء هدف رفيق الوحيد عن طريق إسماعيل أرحومة.

وبهذا الفوز عزز الحواته رصيدهم من النقاط ليرتفع إلى 7 نقاط من أربع مباريات بينما يبقى فريق رفيق بنفس رصيده السابق وهو 3 نقاط من خمس مباريات .

وجاء الشوط الأول متكافئاً وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 واستحوذ لاعبو المدينة على الشوط الثاني وكثفوا من هجماتهم ونجحوا في إضافة ثلاثة أهداف ليحسموا اللقاء لصالحهم برباعية مقابل هدف وحيد .