أخبار ليبيا24- خاص

حقق فريق السويحلي الفوز على نظيره الشرارة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب مصراتة الدولي مساء اليوم الخميس في إطار الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لمسابقة الدوري الليبي الممتاز

سجل هدفي فريق السويحلي اللاعب أحمد أبودبوس والمهاجم محمد الغويل من علامة الجزاء

وبهذا الفوز يكون فريق السويحلي لكرة القدم قد حقق انتصاره الرابع تواليا وحصد العلامة الكاملة في مجموعته الثالثة برصيد 12 نقاط متساويا في الصدارة مع فريق الاتحاد بفارق الأهداف فيما واصل الشرارة نتائجه السلبية ويبقى من دون أي نقطة من 4 مباريات .