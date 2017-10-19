أخبار ليبيا24- خاص

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة لقاء فريق الأندلس وضيفه فريق خليج سرت في المباراة التى احتضنها ملعب أمساعد مساء اليوم الخميس في إطار الجولة الخامسة للمجموعة الثانية لمنافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

الشوط الأول من اللقاء جاء سلبياً في الأداء والنتيجة ولم يشهد شيء يذكر، و جاء الشوط الثاني أفضل فنياً وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل من علامة الجزاء نفذها بنجاح لاعبه عبد الرحمن المبروك.

وكان لمهاجم خليج سرت مهند الرويمض رأي آخر وعدل لأبناء سرت النتيجة لينتهى اللقاء بالتعادل و ليضيف كل فريق نقطة جديدة إلى رصيده حيث أصبح للاندلس برصيد نقطتين من خمس مباريات ولفريق خليج سرت أربع نقاط من أربع مباريات .