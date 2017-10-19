أخبار ليبيا24

قال رئيس الأمن الدبلومسي في طرابلس وسام بن جامع إن دول المجر و هولندا و كوريا الجنوبية افتتحت سفاراتها رسميا في العاصمة طرابلس بعد ثلاثة سنوات من الإغلاق.

وأضاف بن جامع أن السفير الهولندي أريك ستراتينغ افتتح السفارة الهولندية الأربعاء، لافتا إلى أن بعض البعثات استئنفت أعمالها بعد طرد معظم المليشيات والمجرمين، حسب وصفه .

و أكد رئيس الأمن الدبلومسي في طرابلس أن الأمن الدبلومسي يتولى حماية و تأمين السفارات و البعثات الأجنبية في العاصمة.

وفيما نشرت الصفحة الرسمية للأمن الدبلومسي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صوراً لوصول السفير المجري في زيارة لمقر الأمن الدبلومسي أمس الاربعاء لبحث تنسيق إعادة إفتتاح سفارة بلاده.

يذكر أن البعثات والسفارات الأجنبية في العاصمة طرابلس أغلقت ونقلت أعمالها لدول الجوار عام 2014 أثناء عملية فجر ليبيا التي أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية و الأمنية في البلاد .