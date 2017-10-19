أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت الدورة التدريبية حول “الإعلام الحديث للمحترفين والهواة”، اليوم الخميس، في مدينة بنغازي، التي نظمتها وأشرفت عليها المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة.

واستهدفت الدورة التدريبية التي ألقاها الإعلامي نزار متجول، عدد من الإعلاميين والهواة، واستمرت لمدة ستة أيام متتالية.

وركزت محاور الدورة على الأساسيات التي يجب توفرها في الإعلام الحديث ومميزاته ودور الصحفي الناجح وصفاته، وكيفية إعداد حوار متكامل.

وتطرقت إلى الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الصحفيين والقائمين على المؤسسات الإعلامية وكيفية تجنبها، والقواعد التي يجب الارتكاز عليها للخروج بعمل إعلامي مميز.

وتبادل الحضور، الآراء ووجهات النظر حول الإعلام المحلي وكيفية تطويره لبناء مجتمع يتجه نحو التنمية الحضارية.