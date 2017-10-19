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‏ذكر المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط في المناطق الوسطى والشرقية أن ناقلة الغاز ” GAZ VENTURE” غادرت منصة الرصيف النفطي بنغازي بعد إتمام تفريغ شحنتها اليوم الخميس ورست ناقلة الوقود البحرية “HAFNIA MAGELLAN” تحملُ على متنها ” 24957.659 ” طن متري من وقود البنزين.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تمت عمليات الربط والشروع بضخ وتفريغ المنتج الذي يعادل يعادل “33،248.435″ (ثلاثة وثلاثين مليون ومئتان وثمان وأربعين ألفاً وأربعمئة وخمسة وثلاثون لتراً ) بعد الظهر، ومن المتوقع الانتهاء من تفريغ شحنتها صباح السبت 21 أكتوبر.

ورجح المكتب الإعلامي للشركة وصول المجال لناقلة الديزل ” أنوار أفريقيا ” التي تقترب من الرصيف النفطي غداً الجمعة بعد الظهر و تحمل بجعبتها ” 28،422.676 ” طن متري أي ما يعادل ” 35.089.723″ ( خمسة وثلاثين مليون وتسعة وثمانين ألف وسبعمئة وثلاثة وعشرون لتر من وقود الديزل).