أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد وكيل وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة سعد عقوب اجتماعاً موسعاً بإدارة مركز طبرق الطبي المتمثلة بالمدير العام للمركز، ومدير إدارة الشؤون الطبية، وأعضاء الجمعية الطبية للقلب، وإدارة معهد التطوير والتدريب الطبي طبرق.

وبحسب مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، فقد تناول الاجتماع كل المشاكل التي تواجه قسم القلب والقسطرة القلبية، وإمكانية فتح شعبة لعناصر التمريض بالمركز، فضلاً عن متابعة قسم الأورام الذي أفتتح يوم أمس والسعي للنهوض به.

يذكر أن مركز طبرق الطبي شهد يوم أمس افتتاح أول قسم للأورام والذي يساعد في حل مشاكل أغلب المرضى الذين يعانون متاعب السفر خارج المدينة و الوطن .