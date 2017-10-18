أخبار ليبيا24

ادعى التنظيم الإرهابي الداعشي أنه بتدمير المعالم التاريخية يحارب الوثنية ويحافظ على الدين الإسلامي لكنه تنظيم مجرم وكاذب ومخادع ولم يقم بهذه الأفعال المؤسفة الكارثية إلا لغايات ومكاسب مادية.

أعلن باحث ليبي عن اختفاء تمثالين نحاسيين من منطقة أثرية قرب مدينة سرت يمثلان الأخوين الفينيقيين التوأم “فيليني”، يعود تاريخ نحت التمثالين إلى عام 1937، وفق ما نقلته مصادر إعلامية.

والأخوان فيليني عداءان رياضيان من الفينيقيين رسما الحدود التي كانت تفصل بين الإغريقيين الذين حكموا شرق ليبيا والفينيقيين الذين سكنوا غربها، وذلك في السباق الشهير الذي جرى قبل ما يزيد عن 2500 سنة خلت.

وقال الموظف في الهيأة العامة للبيئة الليبية، الباحث البيئي صالح درياق، إن تمثالين نحاسيين للأخوين فيليني كانا ممددين على الأرضية في منطقة سلطان الأثرية، التي تبعد عن سرت حوالي 60 كيلومتراً شرقاً، للأسف سُرقا وسرقت معهما مئات القطع الأثرية.

ونقل درياق، السبت 14 أكتوبر، على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك”، عن حارس الموقع الأثري تأكيده أن “السرقة حدثت منذ حوالي سنتين من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، و هذه ليست أول مرة يرتكب فيها الدواعش إجرام حضاري إذ سبق له أن ارتكب مثل هذه الأفعال الشنيعة في سوريا والعراق”.

وسيطر تنظيم داعش الإرهابي على سرت وما حولها في 2015، قبل أن تتمكن قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية من طرده في ديسمبر 2016.