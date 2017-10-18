أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، عن تأجيل فعاليات المؤتمر الحقوقي حول دعم بعض الدول للإرهاب في ليبيا والدور المتحفظ للمنظمات الدولية إلى يوم السبت المقبل.

وقالت رئيسة المنظمة حنان الشريف إن أجلت المؤتمر تجاوبا مع رغبة كثير من المهتمين بالمشاركة، مشيرة إلى أن الفعاليات ستشمل عرض شريط وثائقي عن الإرهاب في ليبيا.

وأضافت أن محاور المؤتمر ستتناول دور دولة قطر في دعم الجماعات الارهابية في ليبيا بالحقائق والارقام وآليات المسائلة القانونية لها عن جرائم الإرهاب المرتكبة في ليبيا.

وتابعت أن المؤتمر سيستعرض الدور المتحفظ للمنظمات الدولية في ليبيا بشأن محاربة الإرهاب وواجبات مكتب حقوق الانسان ببعثة الأمم المتحدة بليبيا، مشيرة إلى أن المؤتمر سيجمع حصيلة المناقشات في توصيات وسيصدر بيانا ختاميا لها.