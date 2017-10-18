أخبار ليبيا 24 – خاص

سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ببنغازي اليوم الأربعاء، عدداً من خراطيم التسليك لشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي .

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بشركة المياه والصرف الصحي منصور العريبي إن اللجنة سلمت عدد 13 لفة من الخراطيم التسليك الخاصة بسيارات التسليك المياه الصرف والأمطار، مشيرا إلى أن الشركة تعاني من ضعف في الإمكانيات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الخراطيم ستُساعد في الإسراع أعمال الصيانة والتسليك بخطوط الصرف الصحي وسرعة في الأداء .

من جهته، قال مهندس قسم المياه والسكن فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنغازي ابوبكر جودلة إن اللجنة قدمت دعم الشركة من أجل حل مشاكل طفح المياه الصرف الصحي في بنغازي، وذلك عبر تسليمها لعدد من الخراطيم المياه التي تصل طولها إلى 50 متراً .

وأضاف جدولة أن هذه البادرة جاءت في إطار دعم اللجنة للشركة، والتي ستفيد الشركة في استمرار عملها في حل مشاكل واختناقات في شبكة المياه الصرف الصحي في بنغازي، خاصة عقب توقف عدد من سيارات التسليك عن العمل بسبب نقص في خراطيم التسليك بسبب تهالكها .