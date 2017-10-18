أخبار ليبيا 24 – خاص
عقد رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء، اجتماعًا داخل مقر الاتحاد مع عدد من الإطارات السامية لوزارة الداخلية التونسية والحماية المدنية، في إطار الاستعدادات لمباراة منتخب تونس أمام ليبيا.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي نظيره الليبي، على ملعب رادس يوم 11 نوفمبر المقبل، في الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال روسيا 2018.
وتقرر على إثر الاجتماع طرح 50 ألف تذكرة، والسماح للجماهير التونسية من كل الفئات العمرية بالدخول بشرط اقتناء كل فرد لتذكرته، علمًا بأن بداية البيع ستكون يوم 30 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
كما تقرر اتخاذ إجراءات خاصة بهذا اللقاء من بينها غلق أبواب الدخول إلى الملعب قبل ساعتين من انطلاق اللقاء أي في الساعة الرابعة والنصف بتويقت تونس.
يذكر أن المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول قرر أن يستعد لمواجهة ليبيا بمعسكر تحضيري، بداية من يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويحتاج منتخب تونس للتعادل فقط أمام ليبيا من أجل التاهل الى مونديال روسيا 2018 باعتباره يتصدر مجموعته بــ13 نقطة متقدمًا على صاحب المركز الثاني منتخب الكونجو بثلاث نقاط.