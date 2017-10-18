أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء، اجتماعًا داخل مقر الاتحاد مع عدد من الإطارات السامية لوزارة الداخلية التونسية والحماية المدنية، في إطار الاستعدادات لمباراة منتخب تونس أمام ليبيا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي نظيره الليبي، على ملعب رادس يوم 11 نوفمبر المقبل، في الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال روسيا 2018.