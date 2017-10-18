أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث باسم مصرف الوحدة المعتصم الفيتوري إن مدير إدارة الشؤون الإدارية والعقار بالمصرف اتفاق مع مدير مصرف الوحدة فرع سرت بشأن تنفيذ بعض أعمال الصيانة لمبني المصرف بمدينة سرت .

وأوضح الفيتوري أنه بعد الاتصال والاتفاق مع مدير فرع سرت تم إرسال مكتب هندسي معتمد من قبل إدارة الشؤون الإدارية والعقار بلإدارة المصرف لأعداد الخرائط والمقاسات وجداول الكميات اللازمة لتنفيذ صيانة الفرع .

وذكر أن مشروع الصيانة يستهدف الطابق الأرضي والأول للمصرف، وفور انتهاء من إعداد كراسة المواصفات سيتم طرح مشروع صيانة الفرع في عطاء عاجل و تنفيذ الصيانة .