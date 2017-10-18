أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أفراد مركز شرطة المنصورة التابع لمديرية أمن شحات ليلة البارحة من القبض على شخص يمتهن مهنة السرقة .

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بو أكريم إن بلاغ ورد من أحد سكان المنطقة قبل عليمة القبض على الجاني بسرقة بعض الاستراحات والمنازل بالمنطقة .

وأوضح بو أكريم – أن أفراد المركز قاموا بجمع المعلومات والتحري عن المعني – الذي كان يحمل سلاح ناري نوع “كلاشن كوف” – عند القبض عليه، بعد التأكد من إدانته في عملية السرقة .

وأشار إلى أنه تم احالة الجاني للتحقيق، واعترف بسرقة استراحتين في “ضواحي منطقة المنصورة” فضلاً عن اعترافه على معاونيه في القضية، مضيفا أن الجاني اعترف بسرقة عدد “2” أسطوانات غاز الطاهي، وعدد 3 أجهزة مرئية، وآلات ضخ المياه، وفرن كهربائي، بالإضافة لبعض الأواني والمعدات.