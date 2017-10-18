أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح أبي الأشهر في خطف تعادل ثمين (1-1)، أمام أهلي طرابلس، على ملعب الأكاديمية بجنزور، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الليبي الممتاز.

تقدم أبي الأشهر بهدف لمهاجمه عمر بلحاج، في الدقيقة 33، وعدل لأهلي طرابلس، عبد الرحمن العمامي، في الدقيقة 50، من علامة الجزاء.

وعقب هذه النتيجة، أصبح رصيد أهلي طرابلس 10 نقاط، من 4 مباريات، في صدارة المجموعة الرابعة، فيما بات رصيد أبي الأشهر، 5 نقاط، في المركز الثالث.

وكادت الدقيقة الثانية من المباراة، أن تعلن عن أول الأهداف، بعد تسديدة قوية لمهاجم أهلي طرابلس، مؤيد اللافي، إلا أن كرته كانت خارج الخشبات الثلاث، لحارس أبي الأشهر، أحمد عياد.

وواصل الأهلي الضغط على خصمه، وشهدت الدقيقة 9 فرصة حقيقية للتسجيل، لكن الكرة الثابتة التي نفذها محمد الترهوني، اصطدمت بالعارضة الأفقية.

وكاد عادل أبو قبة، لاعب أبي الأشهر، أن يخطف هدف التقدم لفريقه، في الدقيقة 26، بعد أن وجد نفسه في مواجهة محمد نشنوش، إلا أن تسديدته اليسارية، وجدت الحارس المخضرم.

وفي الدقيقة 33، نجح اللاعب عمر بلحاج في تسجيل هدف فريقه، بعد أن وضعه بوقبة وجهًا لوجه مع الشباك الخالية.

وأضاع بلحاج فرصة مضاعفة النتيجة، في الدقيقة 35، حين وضع الكرة التي وصلته خلف المدافعين، خارج المرمى.

وكاد عبد الرحمن العمامي أن يسجل التعادل للأهلي، في الدقيقة 37، لكن كرته التي سددها من مسافة بعيدة، وجدت أحمد عياد، الذي حولها إلى ركنية.

وأوشك صالح الطاهر أن يتعادل أيضًا، لكن كرته الرأسية جاءت فوق العارضة، في الدقيقة 39.

الشوط الثاني جاء سريعا، ونجح الأهلي في التحصل على ركلة جزاء، أعلن عنها الحكم الشارف الفزاني، في الدقيقة 50، بعد اصطدام الكرة بيد أحد مدافعي أبي الأشهر.

ونجح المخضرم، عبد الرحمن العمامي، في تحويل الكرة إلى داخل الشباك، معلنًا عن هدف التعادل.

وكان الأهلي هو الأفضل نسبيا، خلال الشوط الثاني، لكنه لم يستثمر سيطرته.

وشهدت الدقائق الأخيرة عدة فرص متتالية لرفاق نشوش، أبرزها كرة سلامة الرأسية، التي جاءت بجانب القائم الأيسر لأبي الأشهر.