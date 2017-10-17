أخبار ليبيا24

لا يرعب الجزائريون ابتزاز أو ترهيب أو تهديد الدواعش الجبناء الذين لطالما أرادوا فقط نهب أرزاق وممتلكات وخيرات أرض المسلمين من أهل السنة ولكن الشعب الجزائري لا يخاف وبقدوة حكومته وقوة جيشه يثق.

لقد برهنت الجزائر أنها قدوة في محاربة الإرهاب في المنطقة وحملتها على الدواعش ناجحة ومستمرة حتى القضاء على الإرهاب وفكره في المنطقة ومنعه من زعزعة استقرار الجزائر.

قامت جماعة داعشية بابتزاز عدد من المواطنين عبر قرى ومداشر عدد من بلديات غربي ولاية سكيكدة، في الجزائر, وظهرت في الأيام الأخيرة، نقلا عن مصادر محليّة، جماعة إرهابية، قامت بالتوغلّ في أوساط عدة قرى ببلديتي بين الويدان وبني زيد، بحيث قامت بابتزاز أصحاب المداجن.

وكشفت مصادر محلية عن نشاط لجماعة إرهابية داعشية تتكون من نحو ثلاثة عناصر، على مستوى المنطقة المسماة “تافغة” بأعالي قرية رابح مطاطلة في بلدية بين الويدان، وقام أفراد هذه الجماعة الإرهابية، باقتحام مدجنة وتهديد صاحبها، مطالبين إياه بتوفير مبلغ 20 مليون سنتيم أو عدم التفكير في العودة للمكان، قبل أن يقصدوا منطقة أخرى غير بعيدة عن قرية بوالدردار بذات البلدية، ثم عاد أفراد ذات الجماعة الإرهابية للظهور مرة أخرى، على مستوى منطقة قرية زروبة ببلدية بني زيد، لنفس الغرض.

وبعد تبليغ مصالح الدرك الوطني، بهذه التحركات الإرهابية، وضعت ذات المصالح جملة من الإجراءات الأمنية، على مستوى المنافذ والمحاور المؤدية نحو هذه المناطق، وقامت بالتكثيف من الحواجز الأمنية، قبل أن تنفذّ وحدات الجيش الجزائري عملية عسكرية واسعة النطاق، تمثلت في حملة تمشيط واسعة، في محيط منطقة بوالزعرور ومنطقة بودر والرميلة إلى غاية الواد الكبير وأسفل مناطق بوالحشيش ودوزن، موازاة مع عملية أمنية كبيرة، أسفرت عن توقيف ستة عناصر من شبكات الدعم والإسناد للارهابيين، من بينهم عنصر خطير تمّ الترصد له من قبل مواطني قرية رابح مطاطلة، وتوقيفه متلبسا بمحاولة تمويل الجماعات الإرهابية بكميات من الأغذية والأدوية، وذلك بعد أن لاحظوا تردده المستمر على المنطقة، في حركة مشبوهة.