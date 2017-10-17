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شدد وكيل عام وزارة التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة عقوب عبد الله عقوب على ضرورة منع تدريس أي مناهج في مؤسسات التعليم الحر مخالفة لمناهج معتمدة.

وأكد عقوب أن المقرّرات التي أجازتها المادة (3) من قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم 211 لسنة 2011 بشأن تنظيم التعليم الحر لايتم تدريسها إلا بعد الإطلاع عليها واعتمادها من قبل المركز العام للمناهج التعليمية والبحوث التربويـة.

وأضاف أنه وفقا للمادة المذكورة تقوم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بممارسة مهام التعليم وفق المناهج والمقررات والخطط الدراسية المعتمدة، من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ولايجوز لها الانتقاص من المناهج أو المواد الدراسية أو مفرداتها أو الكتب المقررة في كل سنة .

لا يجوز لها الإضافة إليها إلا بإذنها وتكون لغة الدراسة بهذه المؤسسات اللغة العربية ويجوز لها تعليم اللغات الأجنبية أو استخدامها في بعض العلوم التي تستوجب طبيعتها ذلك وفق النظم والتشريعات المعمول بها .