أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر نقيب نقابة المعلمين بنغازي قرارا بشأن تشكيل لجان للمتابعة والإشراف على تنفيذ الاعتصام بشأن إيقاف الدراسة لحين تحقيق مطالب المعلمين.

وأفاد قرار النقابة أن مهام هذه اللجان العمل يتركز على قفل المدارس والتعليم العام والخاص التي لا تتقيد بقرار الاعتصام، وحصر معلمي العام المتعاونون مع مدارس التعليم الخاص أثناء الاعتصام، وإعداد تقارير يومية وتسليمها للجنة الرئيسة.

وأعلنت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا، إيقاف الدراسة في أنحاء ليبيا كافة،بالتزامن مع بدء العام الدراسي.

وتضمن قرار النقابة توقف الدراسة في كل بلديات ليبيا ابتداءً من تاريخ 15 أكتوبر الجاري، ويتم اعتصام المعلمين إلى حين الاستجابة لمطالب المعلمين والعاملين في القطاع، ولحقوقهم واعتماد قانون زيادة المرتبات وحماية المعلمين والعاملين في القطاع .