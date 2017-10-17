أخبار ليبيا24- خاص

استلمت مصلحة الآثار الليبية في الحكومة المؤقتة صباح اليوم الثلاثاء مبنى قصر المنار الواقع في منطقة وسط البلاد تمهيداً لإقامة متحف أثري لمدينة بنغازي.

ويعد قصر المنار هو أحد المباني التاريخية التي مضى عليها أكثر من مائة عام حيث تم بناءه في العهد الإيطالي ليكون مقرا للولاة الإيطاليين، وعرف القصر آنذاك باسم “قصر الحاكم” كذلك سمي باسم “قصر غراتسياني” وشهد إعلان الملك إدريس السنوسي استقلال البلاد العام 1951.

الجدير بالذكر أن مدينة بنغازي كان بها متحف يعُد أقدم متحف تم إنشاؤه أثناء إدارة الآثار الإيطالية (مصلحة الآثار لاحقاً) في البلاد وذلك في العام 1912، حيث عرضت بداخله وقتها مجموعة من الآثار التي عثر عليها وتمثلت في منحوتات وشواهد قبور من منطقة الصابري في المدينة، إضافة لمنطقة المفلوقة في سيدي حسين، كذلك ضم المتحف لاحقا مجموعة آثار ومنحوتات عثر عليها في مدينة شحات (قورينا) الأثرية قبل إنشاء متحفها الخاص.

تم إغلاق هذا المتحف الصغير في العام 1928 عندما قامت إدارة الآثار الإيطالية بنقل الآثار إلى شحات بعد تزايد الاهتمام بها، وفي عام 1977-1979 تم إنشاء متحف آخر كان مكانه مبني الخطوط الليبية في عمر بن العاص، لم يدم طويلاً.