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أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تكليفا لآمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة بتشكيل لجنة غرفة عمليات أمنية مركزية يكون مقرها مدينة بنغازي.

وشدد القرار على أن تكون الغرفة برئاسة بوخمادة، وعضوية العميد محمد المقروص من إدارة الاستخبارات العسكرية، والعميد أحمد سالم، من هيأة السيطرة، والعقيد فرج الزبو، من إدارة الشرطة والشؤون العسكرية، والعقيد صلاح هويدي من إدارة البحث الجنائي.

ونص القرار على أن تضم اللجنة وكيل وزارة الداخلية، ومندوبين من منطقة بنغازي العسكرية، وهيأة السيطرة، وجهاز المخابرات العامة، وجهاز المباحث العامة، وإدارات الأمن المركزي، والبحث الجنائي، ومكافحة الإرهاب.