أخبار ليبيا24- خاص

شرعت إدارة المتابعة وضمان الجودة ولجنة الإزالة في ديوان بلدية بنغازي صباح اليوم الثلاثاء بأعمال إزالة هياكل السيارات المتهالكة في جزيرة الجرات الواقعة في منطقة السلماني وسط مدينة بنغازي.

وقال مدير المكتب الإعلامي في البلدية نضال الكاديكي إن هذه الحملة تأتي حرصاً من البلدية على نظافة المدينة والمظهر العام ، لافتا إلى أن الحملة تستمر حتى إزالة كافة الهياكل المعدنية من أنحاء المدينة، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.

وأهاب الكاديكي بالمواطنين أصحاب هياكل السيارات والمركبات الآلية التي لازالوا بحاجة إليها بضرورة نقلها على وجه السرعة، للمحافظة على نظافة المدينة وحرصا على المظهر العام .