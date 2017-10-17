أخبار ليبيا24- خاص

تستنكر النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ما قام به معلق ومحلل مباراة ليبيا وتونس في قناة نسمة التونسية من الاستهزاء والسخرية من اللاعبين الليبيين ضمن مباريات الدور الأول من كأس العالم لكرة القدم المصغرة.

وأكدت النقابة في بيان لها أن المعلق قام بالجز بمصطلحات مستفزة عن دولة ليبيا وشعبها مما أثار موجة غضب واستنكار كبيرة داخل الوسط الرياضي الليبي المتابع للمباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي.

وذكرت النقابة “نحن نستهجن وبشدة مثل هذه التصرفات غير المسئولة من قبل معلق ومحلل المباراة والتي ولدت ورسخت لشعور عام حول نظرة الإعلام الرياضي التونسي تجاه فرقنا ومنتخباتنا الوطنية” .

وخاطبت النقابة من خلال هذا البيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإدارة قناة نسمة التونسية بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة تمنع تكرار هذا الموقف السلبي وتساهم في تمتين العلاقات الرياضية بين الشعبين من خلال إعلام رياضي هادف ومسؤول و مع احتفاظنا بحقنا الكامل في الاعتذار.