أخبار ليبيا24- خاص

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي خليج سرت إلى منطقة أمساعد وذلك لملاقاة صاحب الأرض فريق الأندلس يوم غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية .

وتعتبر المباراة هامة جداً للفريقين ففريق خليج سرت يسعي لتسجيل 3 نقاط جديدة بعد حصوله الجولة الماضية على نقاط مباراته أمام الاخضر بعد أن غاب الأخير عن المباراة بينما يريد صاحب الأرض تحقيق 3 نقاط تنتشله من قاع المجموعة الثانية.

ويأتي خليج سرت في المركز الخامس برصيد 3 نقاط من 3 مباريات ويحل الأندلس في الترتيب الأخير بنقطة واحدة من 4 مباريات .