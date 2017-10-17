أخبار ليبيا24

أجرى الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر الليبي فرع توكرة اليوم الثلاثاء كشفاً طبياً شاملاً على بعض النزلاء من الهجرة غير الشرعية داخل جهاز الهجرة في بلدية الساحل .

وقال منسق الشوؤن الطبية والهجرة غير النظامية في الفرع ونيس الدينالي إنه تم استدعاء الفريق الطبي للهلال الأحمر لإجراء الكشوفات اللازمة لــ”19″ مهاجر غير شرعي تعود جنسياتهم لدولة السودان وتشاد من بينهم 3 نساء وطفل يبلغ من العمر سنة واحدة .

وأوضح الدينالي أنه لم يتم تسجل أية حالة إصابة من بينهم، لافتا إلى أن النزلاء في مقر جهاز الهجرة غير الشرعية الساحل يتلقون رعاية صحية، فضلاً عن حسن معاملة من قبل أفراد الأمن.

وأشار منسق الشوؤن الطبية والهجرة غير النظامية إلى أنه تم توفير كافة الاحتياجات الأساسية والرئيسية لكافة النزلاء .