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مؤشرات كثيرة تدل على أن تنظيم داعش الإرهابي بدأ يعلن إفلاسه بعد الهزائم التي مني بها في الفترة الأخيرة، وأوضحت هذه المؤشرات أن داعش بدأ يعلن مسؤوليته عن عمليات إرهابية لم يرتكبها وذلك للإبقاء على تلك الصورة الدموية المخيفة التي يحب أن يرهب بها محاربيه ويكسب من خلالها ثقة مناصريه ويضم مقاتلين جددا إلى صفوفه.

لكن صورته التي جند لها آلة إعلامية عند بداية ظهوره قد انهارت فبدأ يحاول إنقاذها عبر التضليل الإعلامي الذي لم يعد ذا جدوى.

لم تكد سيارات الإسعاف تنهي نقل الضحايا الذين سقطوا في هجوم مسلح في مدينة لاس فيغاس الأمريكية إلى المستشفيات في الثاني من أكتوبر الجاري، حتى أعلن تنظيم داعش الإرهابي تبنيه للحادثة كاشفا عبر ذراعه الإعلامية، وكالة أعماق، عن أن منفذ الهجوم الستيني الأمريكي ستيفن بادوك قد اعتنق الإسلام قبل أشهر عدة وأن اسمه الحركي أبوعبدالبر الأمريكي.

ولم يمض وقت طويل حتى أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أنه لا وجود لمؤشرات تربط بين العملية ومنفذها وبين التنظيم الإرهابي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسارع فيها التنظيم إلى تبني عمليات قام بها غيره، ففي يونيو 2017، أعلن داعش عن تبنيه لهجوم مسلح استهدف مجمعا ترفيهيا في العاصمة الفلبينية مانيلا سقط خلاله أكثر من 35 قتيلا، لكن لم تكد تمضي ساعات قليلة حتى أعلن قائد شرطة مانيلا، أوسكار البايالدي، عن أن المجمع يعاني مشاكل مالية وأن السرقة كانت الدافع وراء الهجوم، نافيا أي صلة للمهاجمين بالتنظيمات الإرهابية.

وقبل ذلك وفي مارس من العام نفسه تبنى التنظيم هجوما بواسطة مركبة دفع رباعي دهست مجموعة من المارة على جسر وستمنستر، في ساحة البرلمان وسط لندن.