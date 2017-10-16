أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل صباح اليوم الإثنين والي ولاية نابل منورالورتاني في مكتبه بعثة المنتخب الليبي برئاسة عادل بوسلوم نائب رئيس اللجنة التأسيسية لكرة القدم المصغرة في ليبيا وبحضور مدرب المنتخب الوطني علي الرياني وعدد من اللاعبين والطاقم الإعلامي المرافق للبعثة الليبية .

وأكد الوالي عن عمق العلاقات بين البلدين وخاصة في المجال الرياضي الذي يربط الشعوب، ولفت إلى اهتمامه بالوفد الليبي كونه ممثل المغرب العربي متمنيًا نجاح البطولة الأفريقية القادمة عام 2018 التي تستضيفها ليبيا .

وأبدى نائب رئيس اللجنة التأسيسية لكرة القدم الخماسية عادل بوسلوم عسعادته بنجاح نهائي كأس العالم لكرة القدم في تونس مؤكدًا استفادتهم من تنظيم تونس من حسن النظام والاستضافة في نابل.