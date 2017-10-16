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ترأس عضو مجلس الإدارة في المؤسسة الوطنية للنفط جادالله حمد العوكلي وفد من المؤسسة وبعض شركات القطاع للمشاركة في مؤتمر ومعرض التقنيات ATCE الذي تنظمه سنويا وتشرف عليه جمعية مهندسو النفط SPE والذي عقد في مدينة سان أنتونيو الأمريكية.

ويعتبر هذا الحدث السنوي ملتقى للباحثين والمختصين والعارضين لآخر ما وصلت إليه التقنيات في مجال الاستكشاف والإنتاج وصناعة النفط والغاز.

وقدمت خلال المؤتمر الذي شارك فيه رئيس لجنة إدارة شركة زلاف خليفة عبدالصادق وبعض من المدراء والمعنيين من المؤسسة والشركات التابعة لها الكثير من المحاضرات والأبحاث ممثلة في أكثر من 400 ورقة SPE جديدة.