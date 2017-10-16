أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب عبدالسلام نصية اليوم الإثنين، إن اللجنة قررت تعليق أعمال لجنة الصياغة للتشاور مع كامل أعضاء لجنة الحوار في مقر المجلس النواب في طبرق.

وأضاف نصية عبر بيان متلفز من العاصمة التونسية بثه الموقع الرسمي لمجلس النواب أن اللجنة لاحظت إصرار لجنة الحوار في مجلس الدولة على عدم الحسم في القضايا الداخلية والرجوع إلى نقاط وتفاهمات قد حسمت في السابق.

وأوضح رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب أن تعليق أعمال لجنة الصياغة جاء للتشاور مع كامل أعضاء لجنة الحوار في مقر المجلس النواب في طبرق.

وأشار نصية إلى أن التعليق سيستمر إلى حين الحصول على صيغ مكتوبة من لجنة حوار مجلس الدولة فيما يخص القضايا الخلافية المقدمة من مجلس النواب في إطار الاتفاق السياسي.