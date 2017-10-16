أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت قوة الردع الخاصة في مدينة طرابلس أنها قبضت على أحد قادة مليشيا حركة مقاومة سُميت بحركة (الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا) المدعو المبروك جمعة سلطان احنيش الملقب بــ(الوادي) رفقة المدعو إمام داوود محمد الفقي سوداني قيادي في حركة العدل والمساواة السودانية.

وأوضحت قوة الردع عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن المذكورين يقودان تشكيل عسكري يبلغ عدده 120مقاتل دخل إلى منطقة ورشفانة الأيام الماضية قادمًا من الجنوب واشتبك مع القوات الأمنية في مدينة غريان.

وأفادت القوة أن هذا التشكيل تمكّن من الدخول إلى منطقة ورشفانة وتمركز في أحد المعسكرات في العزيزية وكان المخطط هو السيطرة على مداخل مدينة طرابلس بالاتفاق مع بعض التشكيلات المتواجدة داخل طرابلس.

وأكدت قوة الردع الخاصة أن القوات الأمنية والعسكرية في طرابلس بادرت بالهجوم على هذه المجموعة وإفشال مخططهم، موضحة أنه بعد متابعة تحركات الشخص المسؤول عن قدوم هذه الجماعات الإجرامية المسلحة والتي تحتوي على مرتزقة من دولة السودان، ومن خلال عملية أمنية مشتركة تم إلقاء القبض الوادي والفقي.

وذكرت أنه باعتبار هذه القوة مرتزقة وتقاتل لأجل المال استطاع المدعو أحمد الدباشي الملقب بــ(العمو) إيجاد وسيلة تواصل مع المسؤول لهذا التشكيل المسلح حيث جرى بينهم لقاء وكان بصدد الترتيب وتسهيل مرور هذه المجموعة للقتال في صفوفه للعودة لمدينة صبراتة.

ولفتت قوة الردع إلى أنه بعد محاولات عدة مع هذه العصابة وإجبارهم تسليم عتادهم إلا أنهم رفضوا تسليم أنفسهم وعتادهم.

وشددت القوة على أن هذا التدخل انتهاك واضح للسيادة الليبية بوجود مرتزقة من دولة السودان تجثم على أرض الوطن وتنتهك الأرض والعرض بآمرة المدعو المبروك احنيش الساعي لخلق بلبلة والذي يعتبر أحد قادة حركة مقاومة سُميت بحركة (الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا) بقيادة بعض رموز النظام السابق المقيمة خارج ليبيا وهذا يعتبر زعزعة لأمن البلد وتغيير نظام الحكم، وجاري العمل على استيفاء التحقيق وإحالتهم لمكتب النائب العام.